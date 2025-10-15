これからの気象情報です。

16日(木)は、警報級の大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆10月16日(木)の天気

・上越地方

昼前には各地とも雨が降り、午後は激しい雷雨になるところもあるでしょう。

大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。



・中越地方

日中から夜にかけて、強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。

とくに午後は、土砂降りになるところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

雨のピークは日中いっぱいの見込みですが、夜遅くにかけて雨の降りやすい状態が続くでしょう。

また、雨の影響で日中でも少し空気がヒンヤリと感じられそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡は朝から、下越も昼前には雨雲がかかり、午後は激しく降るところがあるでしょう。

また、沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨になるところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝からにわか雨のところがあるでしょう。

ただ、本降りになるのは昼ごろからで、激しい雨や雷雨になることもありそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、風がやや強く吹く時間があるでしょう。

波は午後ほど高く、上越と佐渡でのち2m、中越と下越でのち1.5mの予想です。



◆週間予報

17日(金)午前中はにわか雨がありますが、午後は晴れ間の出るところもあるでしょう。

一方、土日は雨風ともに強まり荒れた天気になるところがありそうです。





16日(木)は激しい雷雨のところがありそうです。

道路の冠水や、低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。