漫画家の顔も持つ元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が、１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人気イラストレーターで漫画家の江口寿史氏がＳＮＳ上に投稿されていた女性の写真を無断でモデルにして広告のイラストを制作していた問題についてコメントした。

ＳＮＳ上では江口氏の過去の作品についても、他人の写真を無断利用していたのではないかとの疑惑が浮上し、複数の企業が同氏のイラストを使った広告の公開中止に踏み切るなど波紋が広がっている。今回の件について、中丸はＭＣの垣花正に「中丸くんは漫画家としての顔もお持ちですが、この騒動をどう見ますか？」と聞かれ「どうなんですかね。本当にトレースをやっちゃってるのであれば、これだけ、ちゃんとやるっていうのは言われちゃっても、しょうがないのかなと思うし」と話し出すと「参考の範囲でやればいいのになって思ったりしますよね」と続けた。

さらに自身の漫画制作について聞かれると「ストーリーに関しては日頃、生活していて、これ、漫画になるなとかだったら、スマホでメモしてみたいなやり方ですけど」と話すと「トレースの件が話題になると毎回思うんですけど、そこまでトレースしたいとか、そこにこだわりたいんであれば、自らモデルさんにスタジオだったり行って、自分で素材の写真を山のように作っちゃって、それを元にトレースすれば、なんら問題はないと思うんですけど。そのパターンでやればいいと思うんです」と続けていた。