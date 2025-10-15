約160種類ものおやつが大集合です。全国のご当地おやつを集めたイベントが、15日から鹿児島市で始まりました。



鹿児島市のオプシアミスミで15日から始まった「おやつ博覧会」。全国47都道府県のご当地の人気おやつ、約160種類が並びます。鹿児島市では初めての開催。北海道・東北エリアや、関東エリアなど地域ごとに分けられています。



ずんだ餡の大福をパイで包んだ宮城のずんだ餅パイに…京都の定番、八ッ橋。静岡の老舗菓子店がつくる、その名も「びっくりどら焼き」。一枚一枚手焼きした薄い生地の間に、ボリュームたっぷりの分厚いあんこが挟まったおやつ。口いっぱいに頬張る幸せを感じることができます。





（横山あさみアナウンサー）「持ってみるとすごくずっしりしていて重たい。分厚い。いただきます。生地はふわふわで柔らかい。あんこが甘すぎない。すごく食べやすい。小豆の粒感も残っていて食感も楽しめる」青森と言えばりんご。アーモンドとバターが香る生地の上に、スライスした青森産のりんごをのせて焼き上げたタルトです。（横山あさみアナウンサー）「いただきます。蜜がたっぷりなのですごく甘いのかなと思ったが、意外とさっぱりしていて爽やか。優しい甘さ。パイはサクッとしていてリンゴはしっとり、おいしい」そのほか、和歌山のレトロな見た目がかわいらしい「デラックスケーキ」や、北海道のじゃがバタースイートポテトなど、おやつ好きにはたまらないラインナップとなっています。現地に行かなくてもご当地の銘菓が買えるとあって、多くの甘党たちが楽しんでいました。（客）「珍しい、初めて来た。いろんなのを買ってちょっとずつ楽しみに食べようかなと思って」（客）「初めて見るが、五平餅とか、あとはカステラ。夢のようです」（ブックスミスミオプシア・岡元謙弥副店長）「全国47都道府県の様々なおやつが一堂に会しているということで、迫力もあるし、楽しい空間になっていると思う。旅した気分になるというか、そういう気持ちで楽しんでいただければ」「おやつ博覧会」は、10月19日まで開かれています。