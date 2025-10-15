Snow Man佐久間大介「ワンピース」決め技完全再現「ジャンプ力すごい」「実写いける」
【モデルプレス＝2025/10/15】Snow Manの佐久間大介が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。13日に各音楽配信サイトで配信を開始した新曲「BOOST」のオフショットを公開した。
【写真】スノ佐久間大介「ワンピース」決め技完全再現「実写いける」
佐久間は「『仔牛肉ショット』してきた！！」のコメントとともに新曲「BOOST」のオフショットを公開。「仔牛肉ショット」とは、アニメ『ワンピース』に登場するキャラクター・サンジの決め技で、投稿された写真には左足を真っすぐ伸ばし右足を折り曲げ地面から高く飛ぶサンジの決め技を再現した佐久間が収められている。また「『悪魔風脚（ディアブルジャンブ）』とか、『魔神風脚（イフリートジャンブ）』もやりたい！！！」と他の技の再現にも意気込んでいる。
この投稿にファンからは「ジャンプ力すごい」「再現度高い」「美しい」「他の技も見たい、投稿待ってます」「表情ぶれてないのすごい」「実写いける」「いつか実写できたらいいね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
