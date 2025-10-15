能登半島地震や奥能登豪雨で被災した事業者の支援につなげようと、能登の名産品を詰め合わせたギフトボックスの販売が、15日から始まりました。小さな箱に込められた復興への大きな思いを取材しました。

15日から販売がはじまったギフトボックスの中には、門前そばに輪島朝市のわかめ焼き菓子…



能登の名産品がぎっしり。



能登の金融機関と被災した事業者がタッグを組んだ、特別なギフトボックスです。





興能信用金庫の池端克哉さん。

今回この商品の企画に携わった1人です。



興能信用金庫・池端 克哉 さん：

「何かしらの問題を抱えながら、今でも営業している事業者さんが多いと思います」



興能信用金庫では、地震や豪雨の影響で取引のあった3300事業者のうち、1割以上が廃業。

春の時点で9割近くの店が営業再開にこぎつけましたが、この半年間で経営難に陥り、再開後に廃業する業者が増えてきているといいます。



そんな窮地を救うべく生まれたのが…

「ちょっと撮らせていただいてもいいですか」「ありがとうございます。すごい素敵な感じで」



ギフトボックス「noto tsumugu(ノト ツムグ)」。



被災した事業者のPRにつなげようと、珠洲市のギフト店「今井商店」と共同開発したギフトボックスです。



今井商店自身も、去年の震災で店が全壊。

夫婦二人三脚で再開した店の中には、これまで扱っていなかったギフト以外のさまざまな商品が並んでいます。



今井商店・今井 麻紀子 さん：

「どうにかして作りはするんだけれども、それを販売する場所がないということで、じゃあ是非、うちの店で売りませんかと」



売り場を失うなど、さまざまな事情を抱えた事業者の商品を、1つの箱に詰め込んだのが、このギフトボックスです。

今井商店・今井 実 社長：

「いいなと思ってもらえれば、いろんな会社がどんどん参画してもらえれば、もっと広がりが見せれるのではないかなと思っています」



この企画に参画した事業者からは、こんな声も…



能登町宇出津の大脇昆布。

営業再開後、復興需要が高まり、注文が殺到しているものの、家族経営のためPRや販路拡大に課題を感じていました。



大脇昆布・大脇 弘子 さん：

「おいしいものをギュッと詰めてくださることで、たくさんの魅力を、多くの方にお伝えできるのかなと思う。なかなか新しい商品というのが、すぐに作れない状態ではあるんですけど、いただけるチャンスを目いっぱい生かせるように、一緒に頑張っていきたいと思います」



地域と共に歩む金融機関として、地域に寄り添い、そして生業の再建を目指して…

興能信用金庫・池端 克哉 さん：

「引き続き能登では、人口減少とかさまざまな問題が起こっておりますので、各事業者の個別の課題に応えられるよう支援していきたい」



ギフトボックスは、今井商店で毎月30セット限定で販売されるということです。