【付きあう前に知っておきたい】彼に関する3つのこと
付きあう前ってワクワクする反面、不安もたくさんありますよね。特に彼のことをまだよく知らない状態だと、「彼のことは好きだけど、このまま付きあってしまっていいのかな？」と心配になることもあるでしょう。そこで今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。
価値観やライフスタイル
付きあう前に知っておきたいのが、彼の価値観やライフスタイルです。
仕事や休日の過ごし方、友だちとの関係、趣味など、日常の些細な部分から見える彼の姿は意外と重要です。
価値観が似ていると、付きあっていくなかでメリットがたくさん！
逆に価値観が大きく違うと感じた場合は、早めに把握しておくことでトラブルを避けられますよ！
恋愛経験などの彼の過去
次に知っておくと安心なのは、彼の過去ついてです。
彼の恋愛経験を知ることで、彼の恋愛傾向や価値観を把握することができ、今後彼とどう付きあって行くべきかをイメージしやすくなります。
ただし、詮索しすぎるのはNG。
あくまで自然な流れで聞くのがポイントですよ。
誠実さ
最も大切なのは、彼の誠実さです。
付きあった後にトラブルにならないためにも、言動に一貫性があるかを見極めることが大切です。
小さなやり取りでも、誠実さは見えてきます。
例えば連絡の返し方や約束を守るかどうか、友だちへの接し方など…。
信頼できると感じた場合は、安心して恋愛を進められますし関係も長続きしやすくなりますよ。
いかがでしたか？
今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」をご紹介しました。
付きあう前に知っておきたい彼のポイントは、価値観やライフスタイル・彼の恋愛経験・誠実さの3つです。
これらを押さえておくことで、安心して恋愛をスタートすることができるでしょう♡
ライター Ray WEB編集部