【付きあう前に知っておきたい】彼に関する3つのこと

写真拡大

付きあう前ってワクワクする反面、不安もたくさんありますよね。特に彼のことをまだよく知らない状態だと、「彼のことは好きだけど、このまま付きあってしまっていいのかな？」と心配になることもあるでしょう。そこで今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

価値観やライフスタイル

付きあう前に知っておきたいのが、彼の価値観やライフスタイルです。

仕事や休日の過ごし方、友だちとの関係、趣味など、日常の些細な部分から見える彼の姿は意外と重要です。

価値観が似ていると、付きあっていくなかでメリットがたくさん！

逆に価値観が大きく違うと感じた場合は、早めに把握しておくことでトラブルを避けられますよ！

恋愛経験などの彼の過去

次に知っておくと安心なのは、彼の過去ついてです。

彼の恋愛経験を知ることで、彼の恋愛傾向や価値観を把握することができ、今後彼とどう付きあって行くべきかをイメージしやすくなります。

ただし、詮索しすぎるのはNG。

あくまで自然な流れで聞くのがポイントですよ。

誠実さ

最も大切なのは、彼の誠実さです。

付きあった後にトラブルにならないためにも、言動に一貫性があるかを見極めることが大切です。

小さなやり取りでも、誠実さは見えてきます。

例えば連絡の返し方や約束を守るかどうか、友だちへの接し方など…。

信頼できると感じた場合は、安心して恋愛を進められますし関係も長続きしやすくなりますよ。

いかがでしたか？

今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」をご紹介しました。

付きあう前に知っておきたい彼のポイントは、価値観やライフスタイル・彼の恋愛経験・誠実さの3つです。

これらを押さえておくことで、安心して恋愛をスタートすることができるでしょう♡

ライター Ray WEB編集部