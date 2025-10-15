【付きあう前に知っておきたい】彼に関する3つのこと

付きあう前ってワクワクする反面、不安もたくさんありますよね。特に彼のことをまだよく知らない状態だと、「彼のことは好きだけど、このまま付きあってしまっていいのかな？」と心配になることもあるでしょう。そこで今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

価値観やライフスタイル

付きあう前に知っておきたいのが、彼の価値観やライフスタイルです。 仕事や休日の過ごし方、友だちとの関係、趣味など、日常の些細な部分から見える彼の姿は意外と重要です。 価値観が似ていると、付きあっていくなかでメリットがたくさん！ 逆に価値観が大きく違うと感じた場合は、早めに把握しておくことでトラブルを避けられますよ！

恋愛経験などの彼の過去

次に知っておくと安心なのは、彼の過去ついてです。 彼の恋愛経験を知ることで、彼の恋愛傾向や価値観を把握することができ、今後彼とどう付きあって行くべきかをイメージしやすくなります。 ただし、詮索しすぎるのはNG。 あくまで自然な流れで聞くのがポイントですよ。

誠実さ

最も大切なのは、彼の誠実さです。 付きあった後にトラブルにならないためにも、言動に一貫性があるかを見極めることが大切です。 小さなやり取りでも、誠実さは見えてきます。 例えば連絡の返し方や約束を守るかどうか、友だちへの接し方など…。 信頼できると感じた場合は、安心して恋愛を進められますし関係も長続きしやすくなりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、付きあう前に知っておくと安心できる「彼に関する3つのこと」をご紹介しました。 付きあう前に知っておきたい彼のポイントは、価値観やライフスタイル・彼の恋愛経験・誠実さの3つです。 これらを押さえておくことで、安心して恋愛をスタートすることができるでしょう♡

ライター Ray WEB編集部