櫻坂46守屋麗奈、“地元の綺麗なお姉さん”テーマでグラビア披露 グループの“綺麗なお姉さん”枠も明かす
櫻坂46の守屋麗奈（25）が、15日発売の『週刊少年サンデー』46号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【アザーカット】圧倒的美！綺麗なお姉さんを体現した守屋麗奈
守屋が同誌に登場するのは約2年ぶりで3度目。「地元のキレイなお姉さん」をテーマに撮影し、秋らしい渓流やどこか懐かしい古民家で過ごす様子を披露している。
少年サンデー公式サイトでは、本誌で紹介しきれなかったQ＆A完全版を公開中。「今回の撮影は「地元の綺麗なお姉さん」がテーマでした。“綺麗なお姉さん”枠だと思うメンバーはいますか？」という質問には「“田村保乃” 櫻坂のお姉ちゃん。わたしよりも年齢も上で頼りにしていることもたくさんあります」と回答。
また、今回の撮影で印象的だったことについては「自然の中撮影をしていただいて、なかなか自然と触れ合う機会が最近なかったので楽しかったです。あとは、古民家での撮影で縁側付近に置いてあった揺れるチェアが気持ち良すぎてずっといたかったです」と振り返る。最後にファンへ「いつも応援していただきありがとうございます！これからも皆さんもわくわくさせられるように頑張ります。週刊少年サンデーもたくさんみてください」とメッセージを寄せている。
