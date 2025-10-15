【アイスウォッチ】秋冬の手元を彩る「ICE boliday」新作コレクション登場

ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ（ICE-WATCH）」から、2025年秋冬の新シリーズ「ICE boliday（アイスボリデイ）」が10月17日(金)に発売されます。プラスチック×シリコンの軽快なモデルから、ステンレスを採用した上品なメタルタイプまで、個性豊かな3ラインが登場。アクセサリー感覚で楽しめるデザインと、実用性を兼ね備えた新作コレクションです♡

秋冬の装いを軽やかに彩る「dome plastic」

「ICE boliday dome plastic（アイスボリデイドームプラスチック）」は、半透明のプラスチックケースと秋冬らしいこっくりカラーが魅力。

ゴールドの針とインデックスが映えるデザインで、カジュアルにもエレガントにもマッチします。

カラーはウォームトープ、ソフトピンク、オリーブグリーン、チョコレート、チェリーの全5色。

ケース径35×45mm、ムーブメントは日本製クォーツ「Miyota GL12」、防水性3気圧で、価格は17,600円(税込)。どんなコーデにも自然に溶け込み、季節の手元を華やかに演出します。

「BAMBI WATER」カップ付きTシャツで理想のシルエット！

大人の艶を添える「dome metal」

ステンレススチール仕様の「ICE boliday dome metal（アイスボリデイドームメタル）」は、輝きと重厚感がプラスされた上品な1本。

シリコンラバーの柔らかさとメタルのコントラストが美しく、まるでジュエリーのような存在感です。

カラーはアーモンドスキン、ウォームトープ、オリーブグリーン、チョコレート、チェリーの5色。ケース径35×45mm、防水性3気圧、価格は22,000円(税込)。

シンプルなファッションに艶めきを添えたい大人の女性にぴったりです。

スポーティー×ラグジュアリーな「prestige」

シリーズの頂点に立つ「ICE boliday prestige（アイスボリデイプレステージ）」は、43mmのビッグフェイスにステンレスベゼルを備えた存在感抜群のモデル。

光沢のあるハニカム文字盤や蛍光カラーが、アクティブかつ洗練された印象を与えます。

カラーはブラックイエロー、ホワイトブルー、ブラックレッドの3色。マルチファンクション仕様で、曜日・日付・24時間表示付き。

ケース径45.5×51mm、防水性3気圧、価格は29,700円(税込)。個性と品格を両立した1本です。

秋冬の手元に、遊び心を添えて♡

季節のファッションを引き立てる「ICE boliday」は、デザインもカラーも異なる3タイプが揃う充実のラインナップ。シーンに合わせて選べるから、ギフトにもおすすめです。

全国のアイスウォッチストアや公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）で発売中。秋冬の装いにぴったりの時計で、日常に小さなときめきを添えてみてはいかがでしょうか♪