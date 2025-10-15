演技が美しいと思う「歴代男子フィギュアスケート選手」ランキング！ 1位「羽生結弦」、続く2位は？
All About ニュース編集部は9月11〜12日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「フィギュアスケート選手」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「演技が美しいと思う歴代男子フィギュアスケート選手」ランキングを紹介します。
【6位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、高橋大輔さんです。
1986年生まれの高橋さんは、長年にわたり日本のエースとして活躍。2006年から3大会連続で五輪出場を果たし、2010年のバンクーバー五輪では日本男子初のメダルとなる銅メダルを手にしました。高橋さんの魅力は、唯一無二の華麗なステップ。現在はプロスケーターとして多くのファンを魅了し続けています。
アンケート回答では、「ダンスショーかミュージカルを見ているような気になれるから」（40代女性／広島県）、「ステップが美しく演技全体の構成が素晴らしいから」（30代女性／東京都）、「伸びやかな演技が素敵な選手」（50代女性／宮城県）、「常に振り付けが魅力的な選手、難しい身体表現を上手に見せるので綺麗な演技が出来ます」（50代女性／静岡県）といった声が寄せられました。
1994年生まれの羽生さんは、数々の大会でトップに君臨してきた世界レベルのスケーター。2014年のソチ五輪と2018年の平昌五輪では2連覇を成し遂げ、2018年には国民栄誉賞を受賞しました。安定感のあるジャンプや指先まで行き届いた表現力は、見る者の心を揺さぶります。
回答者からは、「姿勢や、脚の長さなのかとてもスケートをする姿が綺麗に見えるため」（30代女性／岐阜県）、「やはり実績がある人のダンスはひと味違う違う気がするから」（40代男性／北海道）、「指先まで意識のあるしなやかな演技が美しかったです」（30代女性／滋賀県）、「迫力がすごい。ジャンプの安定感もあり、豪快なジャンプが好き」（20代女性／山形県）、「神様がダンスしているような美しい演技でした」（60代男性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：高橋大輔／27票
1位：羽生結弦／186票

1位は、羽生結弦さんでした。
1994年生まれの羽生さんは、数々の大会でトップに君臨してきた世界レベルのスケーター。2014年のソチ五輪と2018年の平昌五輪では2連覇を成し遂げ、2018年には国民栄誉賞を受賞しました。安定感のあるジャンプや指先まで行き届いた表現力は、見る者の心を揺さぶります。
回答者からは、「姿勢や、脚の長さなのかとてもスケートをする姿が綺麗に見えるため」（30代女性／岐阜県）、「やはり実績がある人のダンスはひと味違う違う気がするから」（40代男性／北海道）、「指先まで意識のあるしなやかな演技が美しかったです」（30代女性／滋賀県）、「迫力がすごい。ジャンプの安定感もあり、豪快なジャンプが好き」（20代女性／山形県）、「神様がダンスしているような美しい演技でした」（60代男性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
