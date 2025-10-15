“皇太”大橋和也“さほ子”畑芽育のキスシーンに視聴者大興奮！ 幸せムードから一変、次週予告は不穏な展開
畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。10月14日（火）に放送された第5話は、さほ子（畑）と皇太（大橋）の“二回目”のキスに、視聴者大興奮！ さらに、国民的女優・えみか（矢吹奈子）の恋路にも大きな進展があった――。（文＝菜本かな） ※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。
【写真】キュンが止まらない！ “皇太”大橋和也“さほ子”畑芽育のキスシーン
■キス→クルクル抱っこに視聴者もん絶
「陰キャの分際で、天下のスーパーアイドルとキスなど2000年早いっ！」とネガティブ発動しながらも、皇太とのキスを目標に掲げたさほ子。どうやら、彼女のなかでは神社でしたキスは記憶から消え去っているようで…（皇太、ドンマイ！）。“初キス”という目標を達成するため、さほ子は国民的女優のえみかに恋愛指南を受けることに。「デートスポットは、距離が縮まる場所を選ぶべし」「タイミングを見計らって、手をつなぐべし」「笑顔は必須！ ときに上目遣いで見つめるべし」と、えみかのアドバイスはどれも的を得ているのだが…恋愛初心者のさほ子は、頑張って上目遣いをしても「にらまないで…！」と皇太に恐れられてしまう。
さらに、皇太の仕事への想いを聞いたさほ子は、「引け目を感じちゃいます。皇太くんもえみかちゃんも、大勢の人に憧れられるために努力していて。何もない自分が近くにいてもいいのかなって…」とまたまたネガティブ発動。皇太は、さほ子の不安な気持ちを察して、「さほ子ちゃんがいつも応援してくれてるって思うと、すごく頑張れる。みんなのために踊ったり歌ったりできるのも、さほ子ちゃんが支えてくれてるって思えるからだよ。だから、もうそんなこと言わないで」と自信をつけさせてくれる…スパダリすぎます！
「さほ子ちゃん、俺のトクベツになってくれてありがとう」と微笑んだあと、まさかの皇太からキス…！ しかも、ほっぺではなく唇に。さらに、さほ子を抱っこしてクルクル回転…これには、「キュンキュンがいっぱい」「キスの仕方も、ぎゅーも、さほ子ちゃん抱きしめながら回ってるところも全部好きすぎて苦しい」「キスからのぐるぐる羨ましいやばい」とキュンとした視聴者が続出していた。
そんななか、LiKE LEGENDの末っ子・一生（NAOYA）には、グループを大事にするあまり、皇太に対して思うところがあるようだ。次週の予告では、「彼女作るの反対」と言っている姿が…。忘れかけていたけれど、皇太は国民的アイドル。彼女持ちなことがファンにバレたら、確実にダメージをくらうことになる。LiKE LEGENDのリーダーとして、そしてさほ子を愛する1人の人間として…皇太は、選択を迫られることになりそうだ。
■えみか＆叶翔もいよいよ“恋愛っぽい”雰囲気に!?
また第5話は、筆者の推しキャラ・えみかの恋路にもスポットが当たる回だった。名実ともに若手女優ナンバーワンの称号を手にしているえみかだが、実はさほ子と同じく恋愛初心者。ずっと叶翔（木村慧人）を追いかけてきたので、誰とも付き合ったことがないらしい。それなのに、さほ子の前で恋愛強者ぶってアドバイスをしていたのがかわいい！ そして、えみかが「あのアドバイス、受け売りなんだ。少女漫画とか映画の」と告白した時に、「わたしは、そのままのえみかちゃんが好きです」と言ってあげるさほ子も優しい。この2人の友情、永遠なれ…！
さて、えみかは愛する叶翔とのドラマ共演が決まり、大興奮。しかし、恋心がバレないようにサバサバした友達キャラを演じていたため（さすが、女優！）、なかなか恋愛っぽい空気感を出すことができない。心のなかでは、「スーツ最高！ ありがとうございます！ 今日も最高！ 好き、好き、好き！」と叫んでいるのに、平然を装って「よろしくね」と女優スマイル。そんなえみかの恋心に気づいていない（？）叶翔は、「今日、声やばくね？ 酒やけ？」と恋愛の“れ”の字もないようなツッコミを入れてくる。
しかし、叶翔に「えみかちゃんの目、大きいな」と褒められたえみかが、「それってギョロ目ってこと？ 小さい時、男子にギョロ目っていじられまくって。それから、軽くコンプレックスなんだよね。わざと目が小さく見えるメイクしたりして…」と弱みを吐露すると、一気に“恋愛っぽい”雰囲気に。真剣な顔で、「マジで？ そんな目綺麗なのに？ そいつ、えみかちゃんのこと、好きだったんだよ。好きな子の反応が見たくて、ついついいじめたくなる。えみかちゃんは、そのままでかわいいと思う」と言う叶翔に、SNS上では「そのままでいいよって優しすぎる」「叶翔くんこんなにストレートに伝えてくれるの沼」「ストレートに褒めてくれる叶翔くんメロい」と絶賛の声が集まっていた。
【写真】キュンが止まらない！ “皇太”大橋和也“さほ子”畑芽育のキスシーン
■キス→クルクル抱っこに視聴者もん絶
さらに、皇太の仕事への想いを聞いたさほ子は、「引け目を感じちゃいます。皇太くんもえみかちゃんも、大勢の人に憧れられるために努力していて。何もない自分が近くにいてもいいのかなって…」とまたまたネガティブ発動。皇太は、さほ子の不安な気持ちを察して、「さほ子ちゃんがいつも応援してくれてるって思うと、すごく頑張れる。みんなのために踊ったり歌ったりできるのも、さほ子ちゃんが支えてくれてるって思えるからだよ。だから、もうそんなこと言わないで」と自信をつけさせてくれる…スパダリすぎます！
「さほ子ちゃん、俺のトクベツになってくれてありがとう」と微笑んだあと、まさかの皇太からキス…！ しかも、ほっぺではなく唇に。さらに、さほ子を抱っこしてクルクル回転…これには、「キュンキュンがいっぱい」「キスの仕方も、ぎゅーも、さほ子ちゃん抱きしめながら回ってるところも全部好きすぎて苦しい」「キスからのぐるぐる羨ましいやばい」とキュンとした視聴者が続出していた。
そんななか、LiKE LEGENDの末っ子・一生（NAOYA）には、グループを大事にするあまり、皇太に対して思うところがあるようだ。次週の予告では、「彼女作るの反対」と言っている姿が…。忘れかけていたけれど、皇太は国民的アイドル。彼女持ちなことがファンにバレたら、確実にダメージをくらうことになる。LiKE LEGENDのリーダーとして、そしてさほ子を愛する1人の人間として…皇太は、選択を迫られることになりそうだ。
■えみか＆叶翔もいよいよ“恋愛っぽい”雰囲気に!?
また第5話は、筆者の推しキャラ・えみかの恋路にもスポットが当たる回だった。名実ともに若手女優ナンバーワンの称号を手にしているえみかだが、実はさほ子と同じく恋愛初心者。ずっと叶翔（木村慧人）を追いかけてきたので、誰とも付き合ったことがないらしい。それなのに、さほ子の前で恋愛強者ぶってアドバイスをしていたのがかわいい！ そして、えみかが「あのアドバイス、受け売りなんだ。少女漫画とか映画の」と告白した時に、「わたしは、そのままのえみかちゃんが好きです」と言ってあげるさほ子も優しい。この2人の友情、永遠なれ…！
さて、えみかは愛する叶翔とのドラマ共演が決まり、大興奮。しかし、恋心がバレないようにサバサバした友達キャラを演じていたため（さすが、女優！）、なかなか恋愛っぽい空気感を出すことができない。心のなかでは、「スーツ最高！ ありがとうございます！ 今日も最高！ 好き、好き、好き！」と叫んでいるのに、平然を装って「よろしくね」と女優スマイル。そんなえみかの恋心に気づいていない（？）叶翔は、「今日、声やばくね？ 酒やけ？」と恋愛の“れ”の字もないようなツッコミを入れてくる。
しかし、叶翔に「えみかちゃんの目、大きいな」と褒められたえみかが、「それってギョロ目ってこと？ 小さい時、男子にギョロ目っていじられまくって。それから、軽くコンプレックスなんだよね。わざと目が小さく見えるメイクしたりして…」と弱みを吐露すると、一気に“恋愛っぽい”雰囲気に。真剣な顔で、「マジで？ そんな目綺麗なのに？ そいつ、えみかちゃんのこと、好きだったんだよ。好きな子の反応が見たくて、ついついいじめたくなる。えみかちゃんは、そのままでかわいいと思う」と言う叶翔に、SNS上では「そのままでいいよって優しすぎる」「叶翔くんこんなにストレートに伝えてくれるの沼」「ストレートに褒めてくれる叶翔くんメロい」と絶賛の声が集まっていた。