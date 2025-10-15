ドジャースは敵地2連勝、2年連続ワールドシリーズへ大きく前進した

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

ドジャースは14日（日本時間15日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で2連勝を飾った。山本由伸投手が9回3安打1失点でメジャー初の完投勝利を挙げた。敵地で対戦成績を2勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出が大きく見えてきた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）が現行の7回戦制となった1985年以降、第2戦を制したチームがワールドシリーズ進出を果たしたのは23回（59.0％）。今年の地区シリーズでは出場4チーム全てが第2戦を制してリーグ優勝決定シリーズへ進出しており、第2戦の重要性を示す結果となっている。

これまでNLCSで2勝0敗とリードした26チームのうち、22チームがリーグ優勝を果たしている。7回戦制となって以降、2勝0敗で第3戦に臨んだ17チームのうち14チームがワールドシリーズへ進出している。

過去55回のNLCSでは、第2戦を取ったチームがシリーズを制したのは35回（63.6％）。ポストシーズン全体で見ても、2勝0敗とリードしたチームは188シリーズ中162回（86.2％）勝ち抜いており、7回戦制シリーズに限れば93シリーズのうち78回（83.8％）で勝ち抜けている。

さらに、過去に3勝0敗とリードした41チームのうち、40チームがシリーズに勝利（97.6％）。唯一の例外は2004年のア・リーグ優勝決定シリーズでのヤンキースのみだ。シリーズの第3戦終了時点で2勝1敗とリードした263チームのうち、186チーム（70.7％）が最終的にシリーズを制している。（Full-Count編集部）