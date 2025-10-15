生産量日本一になった鹿児島のお茶。2024年度の輸出額は、前の年から倍増し過去最高を記録しました。ただ、課題はありそうです。海外のバイヤーたちが、南九州市の製茶工場を視察しました。



南九州市の茶畑を訪ねたのは、香港やラオスのバイヤーなど約10人です。茶葉を摘み取る様子などを視察しました。



14日、鹿児島市で開かれた輸出商談会。海外のバイヤーからひと際、注目を集めていたのが、日本一の生産量となった『かごしま茶』です。抹茶ブームも影響し、お茶を点てる道具に興味を示す人たちもいました。





かごしま茶の輸出額は、右肩上がりです。2024年度は63億4000万円と前の年の倍に増え、過去最高を記録しました。ただ、輸出先の8割以上が、アメリカでそれ以外の地域への販路の拡大は大きな課題です。バイヤーたちが訪れたのが、南九州市頴娃町上別府の折尾正光園です。鹿児島を代表するブランド茶、知覧茶の生産・製造・出荷までを一貫して行っています。説明を受けながら工場で行われる深蒸しの工程などを見学、完成した茶葉を手に取って、香りなどを確認していました。（折尾正光園・ 折尾博文代表）「日本の生産者が、ピリピリしているのが農薬の問題。各国によって基準が違います。USと台湾向けには基準をクリアできるよう作業している。安心して使ってもらって大丈夫」（香港のバイヤー）「製茶工場の規格、製造は非常に厳しい基準で、とても安全だと思った」バイヤーによると、生産量が日本一になった『かごしま茶』ですが、京都の宇治や、静岡と比べ海外での知名度はまだ低いそうです。今後は、情報の発信も大きな課題と言えそうです。