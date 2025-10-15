7年前、鹿児島市の公立中学校に通う、男子生徒が自殺した問題で、自殺した当日、担任の女性教諭による違法な指導があったなどとして、遺族が市を相手取り損害賠償を求めている裁判です。15日、証人尋問が行われ、女性教諭は「自分が原因だとは思いもしなかった」などと証言しました。



この裁判は、2018年9月、当時中学3年生だった男子生徒が自殺した問題を巡り、夏休みの宿題が未提出であることに対し、担任の女性教諭から言葉の暴力による違法な指導があったなどとして、遺族が鹿児島市に約6580万円の損害賠償を求めているものです。





15日は証人尋問が行われ、男子生徒の同級生は、女性教諭の印象について「一方的に叱責するため、自分が思っていることを言えなかった」「指導が威圧的で感情の起伏もあった」などと証言しました。また、指導の際に椅子を頭の上に振り上げられることもあったと述べました。午後からは担任だった女性教諭が、証言台に立ちました。男子生徒の同級生が証言した指導について女性教諭は「目の前の大人が、真剣に向き合うことを示すことが 毅然とした指導だと思っていた」と当時の考えを述べました。そして、自身が指導した直後に男子生徒が自殺したことについては「自分が原因だとは思いもしなかった」と証言し、「男子生徒の気持ちを時間をかけて丁寧に聞くべきだった」と述べました。10月23日には男子生徒の母親と当時の校長の証人尋問が行われる予定です。