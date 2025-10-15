政治団体「NHK党」の立花孝志党首（57）が15日に公式YouTubeチャンネルを更新。「NHK党の斎藤健一郎参議院議員が、自民党会派に入った事について」というタイトルで動画をアップした。

立花氏は「要は自民党に斎藤健一郎が入党したというわけではなく、自民党の人たちと一緒に参議院のほうで活動していくということですね」と説明。「NHKのスクランブル放送とか、せめて年金生活者の方の受信料を半額にするのを実現するには、自民党さんに賛同してもらうしかないと。それが一番の近道ということで、自民党の会派に入れさせていただいた」と経緯を語った。

「反対もいろいろとあるんでしょうけど」と批判が上がることも承知だといい「やはり今、自民党は少数与党になっているので。まあ、いろんなことをやっていかなきゃいけない状態なので。我々も自民党に対して、色々と意見できる立場のほうが実行性が高い」と狙いを語った。

「まあ、できるだけ大きなところに入って、そこから影響力を取っていきたいということで。賛否両論あると思いますが、我々は被害者をお守りするということで、この選択を取っておりますので。よろしくお願いします」と呼びかけていた。