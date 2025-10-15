MLBのポストシーズンは日本時間15日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦が行われました。

ドジャースは、先発の山本由伸投手が初回、いきなり先頭打者ホームランを献上。試合開始早々の初球をとらえられます。それでも直後にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロホームランや、アンディ・パヘス選手のタイムリーで逆転に成功します。さらに6回にはマックス・マンシー選手にソロアーチ、7回には大谷翔平選手に4試合、20打席ぶり安打となるタイムリーが生まれるなど、追加点を奪い5-1で勝利。山本投手は先頭打者ホームラン以降、ブリュワーズ打線を圧倒し、9回111球、3安打、7奪三振、1四球、1失点で、メジャー初の完投勝利を飾りました。

これで両リーグともにホームで戦ったブルージェイズとブリュワーズが連敗スタート。ア・リーグの第3戦は日本時間16日からマリナーズの本拠地でブルージェイズを迎えて対戦。ナ・リーグの第3戦は日本時間17日からドジャースの本拠地でブリュワーズを迎え撃ちます。

▽リーグ優勝決定シリーズ ※4戦先勝

【ア・リーグ】

第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ10-3ブルージェイズ

【ナ・リーグ】第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ