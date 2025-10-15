異例の党首会談ラッシュで次の総理はみえてきたのか。日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に聞きます。

――どの会談に注目しましたか？

15日は4つの会談がありました。玉木総理が誕生するか、最注目の会談は午後4時からの野党党首会談でした。玉木総理に向けて、まずは立憲と国民民主がまとまれるかが最大の焦点ですが、会談後、玉木氏は立憲が示した政権構想に対しては「弱い」、平和安全法制の説明には「理解に苦しむ」、憲法をめぐっては「隔たりがある」と両者の違いが残っていると説明しました。

15日の会談では、合意に近づくより立場の違いが改めて浮き彫りになった形です。

――一方の高市総理誕生に向けての最注目の会談は？

こちらは、自民と維新の会談です。何といっても吉村代表が急遽、大阪から東京に来たことをみても、維新の本気度がうかがえます。実は、玉木総理に向けて立憲と国民とが条件闘争をしているのを横目に、自民と維新の距離が近づいているようにみえます。

――高市さんはもともと国民に接近していて維新とは距離が遠い印象がありましたが？

取材をしているとその流れがちょっと変わっていると感じます。もともと維新の吉村代表は小泉氏が総裁になるとみて高市氏とは距離がありました。それが両党の国対委員長が連日、水面下で協議をしたり、自民党と維新の距離が近づきつつあります。

総理指名選挙での玉木総理誕生は仮に、立憲と国民が合意しても、そこに維新が加わらないと難しい状況といえます。維新が自民に接近し、玉木氏に乗らないと決めた時点で、高市総理誕生に向けた動きが一気に加速することになります。