身長180センチ、体重150キロの巨体から"人間凶器"の通り名で知られる格闘家のキム・ジェフン容疑者（35）が9月中旬、関税法違反などの疑いで逮捕、送検されていたことがわかった。

【写真】〈Breaking Downに出場し話題に〉身長180センチ、体重150キロ、全身びっしりタトゥー…インパクトのある巨体から話題になったキム・ジェフン容疑者

キム容疑者は2023年4月、人気格闘技イベント「Breaking Down（ブレイキングダウン）」に初出場し、インパクトのある風体から話題に。近年、国内で徐々に知名度を上げているなかでの逮捕だった。突然の報にファンの間には動揺が広がっている。在阪の大手紙記者が話す。

「逮捕されたのは、キム容疑者と20〜40代の男女7人。彼らはことし1月、共謀して仁川（インチョン）国際空港から関西国際空港に時価4700万円相当の金を計3.5キロ密輸しようとした疑いがある。キム容疑者はリクルーターとして実行役の7人を集め、ひとりあたり数万円の成功報酬を、さらに上位の立場の人間から受け取っていた。

キム容疑者は調べに対して、『韓国にいる人物に協力を打診された』『金に困り、昨年末から数回やった』などと供述しているようです」

大阪税関の指摘から発覚したという今回の事件。その犯行手口は狡猾だった。

「キム容疑者は純金でできた金メダルを渡し、7人はそれを首から下げたり、衣服内に隠したりして税関をすり抜けようとした。税関職員の指摘を逃れるためか、押収されたメダルには韓国で実際に開催されている格闘技大会『Fighter 100』などの文言が刻まれていました。

当局はキム容疑者らが輸入時にかかる消費税の支払いを回避し、日本で税込価格で売却してその差益を得ようと企んでいたとみています」

「産経新聞」などが逮捕を報じたのは、今月に入ってからだが、一部ではすでに"逮捕説"が流れていたようだ。

容疑者と親交があり、対戦歴もある150キロラガーマン格闘家YouTuber・ノッコン寺田氏は9月21日、自身のXで〈キムジェフンが逮捕されました 事実確認は今してますが どんな理由があっても許せません〉（原文ママ）と投稿しており、関係者の間で波紋が広がっていた。

「昨年、娘が生まれたばかりで……」

キム容疑者は1989年、韓国金海市に生まれた。父親のすすめで小学生から剣道を習っており、高校生になると日本国内の高校へ"剣道留学"をしている。3年生の頃には大将を任されるなど、部の中心メンバーとして活躍した。

人生の大きな転機を迎えたのは、関東の大学に進学したあとだ。格闘技に詳しいあるライターが語る。

「キム容疑者は学生時代、仕送りだけでは生活が苦しくコンビニのアルバイトをしていました。あるとき、客だった暴力団関係者から『金をやるから仕事をしないか』と誘われ、金に困っていた彼は仕事を受けるようするようになったそうです。

金回りが良くなる一方で学業はおろそかになってしまい、卒業間近で大学を中退。7年間ほど暴力団関係の仕事をしていましたが、一念発起して韓国に帰ることを決心した。仕事はよくでき、上役には気に入られていたようで、快く送り出してもらったとか。格闘家としてデビューしたのはそのあとです」

こうしてキム容疑者は2014年、韓国の格闘技団体「ROAD FC」で"元ヤクザ格闘家"としてデビュー。「成績は振るわない時期もあったが、タレント的な人気があった」（同前）ことから、活躍の場を広げていった。

そんなキム容疑者は、格闘家以外にも手広く商売をやっていたようだ。ではなぜ金銭目的で犯行に及んだのか。知人はこう言う。

「キムさんには奥さんがいて、去年娘さんが生まれたばかりです。人気の格闘家といえど、高額なファイトマネーを受け取れるのはごくわずか。彼は家族のために飲食店の経営や、日本語講座などでなんとか収入を得ようとがんばっていました。

子育てで入り用になり"焦り"のようなものもあったのかもしれません。事件については、家族に迷惑をかけたと後悔していることでしょう。まわりには『日韓の架け橋になりたい』と言っていただけに、今回のことは残念です」

事実、本人のSNSを見ると、そこには愛娘の写真がいくつも確認できる。犯行を始めたとされる2か月前には〈娘のために一生懸命生きないと〉といった旨の投稿も残されていた。写真に映るキム容疑者の表情は、試合中とは打って変わって優しい父親そのものだ。

家族や友人に恵まれたキム容疑者。彼はいま、真摯に罪を受け止めているだろうか──。