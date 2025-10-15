アジア株 軒並み上昇、香港株は大幅反発 アジア株 軒並み上昇、香港株は大幅反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:46現在

香港ハンセン指数 25910.60（+469.25 +1.84%）

中国上海総合指数 3912.21（+46.98 +1.22%）

台湾加権指数 27275.71（+482.56 +1.80%）

韓国総合株価指数 3657.28（+95.47 +2.68%）

豪ＡＳＸ２００指数 8990.92（+91.50 +1.03%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82630.13（+600.15 +0.73%）



１５日のアジア株は軒並み上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が量的引き締めの停止を示唆したことや中国当局による政策期待などを背景に買いが広がった。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、銀行大手の中国農業銀行、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われた。



香港ハンセン指数は大幅反発。ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、保険大手の中国人寿保険、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、道路建設会社のトランスアーバン・グループ、探鉱会社のライナス・レア・アース、医療情報会社のプロ･メディカス、総合メディア企業のニューズ・コーポレーションが買われた。

