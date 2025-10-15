ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８ｂｐに縮小、仏内閣の不信任は回避される方向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.589
フランス　　　3.373（+78）
イタリア　　　3.401（+81）
スペイン　　　3.124（+54）
オランダ　　　2.742（+15）
ギリシャ　　　3.25（+66）
ポルトガル　　　2.978（+39）
ベルギー　　　3.133（+54）
オーストリア　2.878（+29）
アイルランド　2.82（+23）
フィンランド　2.947（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）