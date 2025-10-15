ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐに縮小、仏内閣の不信任は回避される方向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.589
フランス 3.373（+78）
イタリア 3.401（+81）
スペイン 3.124（+54）
オランダ 2.742（+15）
ギリシャ 3.25（+66）
ポルトガル 2.978（+39）
ベルギー 3.133（+54）
オーストリア 2.878（+29）
アイルランド 2.82（+23）
フィンランド 2.947（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
