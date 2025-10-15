「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神の佐藤輝明内野手が初回の守備でファインプレーを見せ、２死満塁のピンチを無失点で切り抜けた。ＮＨＫＢＳで解説を務めた名手・宮本慎也氏も「本当にうまくボールとの距離をとって捕った。ナイスプレーですね」とたたえた。

初回、先頭の蝦名に詰まりながらも右前に落とされた。続く桑原の送りバントは好フィールディングで阻止。さらに佐野の捕邪飛を女房役の坂本がフェンス上部から手を伸ばしてキャッチした。

だが筒香をフルカウントから四球で歩かせ、続く牧は遊ゴロに打ち取ったかに思われたが、熊谷がファンブル。慌てて一塁へ送球したが判定はセーフとなった。

これに藤川監督は即座にベンチを出てリクエストを要求。だが判定は覆らず、２死満塁とピンチを広げた。ここで山本に三塁線へ痛烈な打球を許したが、佐藤輝が膝をつきながらバックハンドでキャッチ。難しいバウンドを鮮やかに処理し、一塁へ送球。見事にアウトにした。

これには甲子園のスタンドも大歓声。先発の村上もグラブをたたきながら感情をあらわにしていた。