お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が14日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。21年に結婚した6歳年下夫の“特殊能力”を明かす場面があった。

この日のテーマは「同級生の話」。リスナーから小中高大の同級生の名前のググるのが趣味だというメッセージが寄せられると、マンスリーゲストの椿鬼奴は「私なかったけど、そういうことをできるんだって思った。ちょっと面白そう」。

バービーは「Facebookとかで勝手に、“知り合いでは？”みたいに出てきたりしますよね」としつつ「私はやらないけど、夫は凄いそういうのが好き。同級生のチェックっていうか、気になったことをネット警察して突き止めるのが凄い上手なんですよ。隣で飲んでる人のインスタとか当ててくる時あって」と明かした。

鬼奴が「えー！」と驚く中、バービーは「何でなのか分かんないけど、たぶんその方が私たちに気づいて、“隣が私たちのインスタを見てるっぽいぞ”と。で、“フォローしてる”“今フォローしてきたかも”みたいので、“あ、隣の人だわ”って言って、“隣の人のインスタ、これだよ”って見せてくれたりとか。ネットが上手っていうとあれですけど、そういうのをやったりとか（する）」とした。