元ＡＫＢ４８の前田敦子が１５日までにＳＮＳに新規投稿。フィンランドでオーロラを見ることができたと、感動を伝えた。

１３日付インスタグラムで美しいオーロラの写真を添え、「幸せドーパミンが溢れたフィンランド 曇りの中現れてくれたオーロラには感謝。生きてるうちにやりたい事が一つ叶ったよ」と感動を投稿。

１４日付では、「今回フィンエアーを利用させていただきヘルシンキへ」と「＃ＰＲ」と明記して、フィンエアーのビジネスクラスで往復したことを報告。「シェル型の包まれるような座席、機内がとにかく綺麗で長時間フライトもゆったりリラックスできたよ♡」「帰りのフライトまでの待ち時間ヘルシンキ空港のフィンエアーラウンジでのんびり、丸みのある紺や茶色の家具とムーミン型のライト♡フィンランドの自然をテーマにした優しい空間に癒されました♡」と北欧インテリアを究めたシェル型のゆったりした個室のある座席、フィンランドを代表する陶磁器・イッタラの食器で提供されるおしゃれな機内食、フィンランド発のブランド・マリメッコのアメニティキットなどを紹介した。

ファンからは「無理可愛い過ぎる♥」「可愛すぎるって！！！」「くつろげたんだね」「包まれた座席最高な空間すぎる」「機内食も美味しそう♥」などの声が届いている。