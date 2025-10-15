俳優の布川敏和さんが、自身のインスタグラムを更新。ダックスフントの子犬を新しい家族として迎え入れたことを報告しました。



【写真を見る】【 布川敏和 】 名前は「チャイ」 ダックスフントの子犬を新しい家族に 「すごく可愛く、お利口さんで、賢い子だと思いますよ〜」





投稿によると、布川さんは愛犬を自宅へ無事に迎え入れ、「お迎え完了~~~」と報告。「帰宅し, お部屋に入って トイレも ゴハンも済ませ, スヤスヤと~~~とりあえず, ひと段落ぅ~~~」と子犬はトイレとご飯を済ませた後、すぐに眠りについたようです。







その後の投稿では、娘の花音さんが命名した「チャイ」という名前に決まったことを発表しました。







名前の由来について布川さんは「呼びやすい名前」というリクエストに応えたもので、「飲み物のチャイ、薄茶色にスパイシー的に黒い差し毛が入ってるので 見学に行った時の帰りに、スタバで花音が大好きな、チャイを飲んだ事。小さいの事を芸能界用語で、小ちゃい→ちゃいちい、と言う」などの理由から総合的に決定したと説明しています。







さらに、チャイちゃんは女の子であることも明かされました。我が家に来て3日目の時点では、ケージが自分の居場所だと認識させるため、まだケージから出していないとのこと。布川さんは「要求吠えをしたらガン無視、目も合わせません」と、しつけに関して「お互いの将来の為にも、心を鬼にして、最初が肝心」と考えを述べています。







トイレのしつけについては「来た時からパーフェクト」とのことで、おしっこをした時はフェンス越しになでなでしてほめ、うんちをした時やトイレ交換の時はドアを開けて「ロングタイム超なでなで大スキンシップ大会御座いやすぅ~~~。」と明かしています。





布川さんは最後に「明日からは ちょっとずつ 外に出し 抱っこ＆お部屋ん中探検お散歩のスタートです~~~」とのこと。生後63日目のチャイちゃんについて、「すごく可愛く、お利口さんで、賢い子だと思いますよ〜」と愛情たっぷりにコメントしています。







この投稿に、「チャイちゃん今から楽しみいっぱいですね」「たまらなく可愛いです チャイちゃんにいっぱい癒しをもらおうと思ってます」「ひとつひとつの行動に、ふっくんの愛情と優しさが感じられて…読んでいて胸があたたかくなりました」「ちゃんと躾けしてもらってお利口さんに育ちますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】