明日10月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」「人体ミステリー＆草薙バイト ピンチからの大脱出SP」をお届け。

原因不明の病や異変を推理し、その謎を究明する医師たちの突破劇を展開する「人体ミステリーファイル」は2本立て。ミニクイズは、陸上部に所属している女性の両足の甲中心に赤くかぶれる症例。原因になりそうな物質でアレルギーの検査を行うが、全て陰性。症状を引き起こした意外な原因とは？

本題のクイズでは、女性伝統工芸士の右手に異変が。痛みと痺れがひどく物を持てなくなることもあるという。最初は腱鞘炎が疑われたが2週間ほど安静にしても回復せず、むしろひどくなる一方。甲状腺の疾患や首のヘルニアなど別の病気の可能性も疑うが、検査の結果は陰性。その後、女性の工房や自宅を訪れた医師（高橋ユウ）と看護師（オカリナ）はあることに気付く。

スタジオには、JO1の與那城奨と豆原一成が登場。MCの内村光良から番組を見たことがあるのか聞かれた與那城は「見たことあります。もう、豆（豆原）が大活躍しているんで」とメンバーの勇姿をしっかりと確認している様子。突破ドラマには過去3回出演している豆原も「めちゃくちゃいつも楽しい」と笑顔を見せる。

また、ドラマで扱われた手の痛みの原因については「僕らも待ち時間とか多いとき無意識にやってしまう」と身に覚えがある様子。彼らを含め多くの人がついやってしまいがちなある行動とは？

好評企画「草薙バイトシリーズ」の舞台は映画館が入っている商業ビル。アルバイトの2人（草薙航基、&TEAM・TAKI）は創業以来50年にわたりファンから愛されてきた老舗映画館で働いていたが、一階下の飲食店でガス漏れによるガス爆発が発生。映画を見ていた観客は火事に気付くのが遅れ、避難の際も薄暗い館内でパニック状態に。

映画館スタッフの誘導で何とか観客を避難させることには成功するが、映画館の構造の問題で天井は崩落寸前。下に降りる階段はさらなる爆発で炎に包まれ、避難した屋上の床にも亀裂が。死と隣り合わせのピンチが続く中、草薙演じるアルバイトが取った驚くべき行動とは？

4年ぶりのスタジオ出演となる佐々木久美は「どん帳が防火になっていると知らなかったので勉強になりました」とドラマで登場した知識に感動。また、突破シーンでは「すごい！すごい！」と草薙＆TAKIのアクションシーンに大興奮。ドラマを存分に楽しんだようだが、クイズの結果は？