複数の国や地域にルーツを持つ人々「ミックスルーツ」。

今夜は「ミックスルーツ」について、DEEPに語らいます。

▼青山テルマ 「100％の居場所がない」と感じること

▼ミックスルーツとして初めてミス・ユニバース日本代表に選ばれた宮本エリアナ 当時の反響は？

▼ViViモデル・アリアナさくら 「なんで英語しゃべれないの？」に対して返したかった言葉

▼高橋ユウ フィリピン人の母親が作る“おふくろの味”の思い出

▼学生時代を台湾で過ごしたWEST.中間淳太が日本に帰国して戸惑ったこと

▼先入観や知識不足により無意識のうちに相手を傷つけてしまう言動

「マイクロアグレッション」とは

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

中間淳太（WEST.）／

青山テルマ・アリアナさくら・高橋ユウ・宮本エリアナ ※50音順