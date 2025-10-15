BREIMEN、シングル「銀河 / エイリアンズ」本日配信スタート＋「銀河」MV公開決定
BREIMENが、デジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」を本日配信リリースした。さらに、リードトラック「銀河」のMVが同日21時よりでプレミア公開される。
本作は、新曲「銀河」と、キリンジの兄弟時代の名曲「エイリアンズ」をBREIMENならではの解釈で再構築したカバーを収録した2曲入りシングル。
「エイリアンズ」はオリジナルのリリースからちょうど25年を迎える10月12日に先行配信されており、SNS上でも話題を集めたという。またリード曲「銀河」は、前作「BALLOON」のミニマルなサウンドアプローチから一転、現実と幻想が交差する表現を通じて、人とのつながりや居場所を求める普遍的な感情を“宇宙の旅”になぞらえたポップナンバー。後半にはギタリスト・サトウカツシロによる長尺のソロがクライマックスを盛り上げ、BREIMENの演奏力と表現力を堪能できる1曲に仕上がっているとのことだ。
「銀河」のMVは、これまでBREIMENの全MVを手がけてきた映像ディレクター・hamaiba(GROUPN)が監督を担当。楽曲の持つスケール感やテーマがどのように映像で表現されるのか、ぜひチェックしていただきたい。
https://youtu.be/tJlOB4ZVcKM
◾️「銀河 / エイリアンズ」
2025年10月15日（水）リリース
配信：https://va.lnk.to/uMpwaf
