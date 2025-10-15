ハク。WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』主題歌「夢中猫」リリックビデオで小刻みに揺れる猫のメンバー
ハク。が本日10月15日、デジタルシングル「夢中猫」をリリースをリリースした。これにともなってリリックビデオが公開となった。
リリックビデオは、猫のメンバーが楽曲に合わせて小刻みに揺れるなど、楽曲同様のチャーミングな仕上がりだ。
なお、「夢中猫」が主題歌を務めるWEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』第一話が本日20時に公開される。
■デジタルシングル「夢中猫」
2025年10月15日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/PataPataCat
Lyric Video：https://youtu.be/RzsrBFLi-78
■WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』
2025年10月15日より毎週水曜20時配信予定
オフィシャルYouTubeチャンネルにて
▼STAFF
原作：ぱんだにあ
(コミックエッセイ『ねこむかしばなし』／KADOKAWA刊)
監督：のなかかずみ
シリーズ構成：山下憲一
キャラクターデザイン：下地なるみ
色彩設計：石黒文子、大倉喜美子
撮影監督：片山美里
オフライン編集：三宅圭貴
音響監督：長嶋篤史
音楽：原口 大
音響効果：出雲範子
制作：スタジオコメット
▼CAST
キジトラ：青山吉能
チャトラ：下野紘
シロネコ：植田佳奈
ミケネコ：宮本佳那子
主題歌：ハク。「夢中猫」
公式サイト：https://neko-mukashibanashi.com/
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@neko_mukashi_PR
公式X：https://x.com/neko_mukashi_pr
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@neko_mukashi_pr
■韓国ライブ＜“GO”韓国ワンマン編＞
【ソウル公演】
12月12日(金) 弘大 musinsa garage
open19:30 / start20:00
出演：ハク。
前売 77,000won
取扱：NOL インターパーク http://ticket.interpark.com/
（問）asianpopfestivalkr@gmail.com
【釜山公演】
12月13日(土) 慶星大 Ovantgarde
open18:30 / start19:00
出演：ハク。
前売 55,000won
取扱：NOL インターパーク http://ticket.interpark.com/
（問）asianpopfestivalkr@gmail.com
■対バンツアー＜“GO”対バンツアー編＞
▼2026年
2月05日(木) 福岡LIVE HOUSE OP’s
open18:30 / start19:00
2月06日(金) 岡山CRAZY MAMA 2nd Room
open18:30 / start19:00
2月13日(金) 仙台MACANA
open18:30 / start19:00
2月20日(金) 金沢vanvanV4
open18:30 / start19:00
※対バンは後日発表
チケット：\4,000
https://eplus.jp/haku/
■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞
▼2026年
3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
チケット：\4,000
https://eplus.jp/haku/
