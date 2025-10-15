TOMOOが11月12日にリリースするニューアルバム『DEAR MYSTERIES』より、「餃子」を先行配信することを発表した。

本楽曲は、餃子のひだを人間関係に生じる“皺寄せ”に重ね合わせた、「誰かの幸せは誰かの不幸せの上に成り立っているのかもしれない」という疑問点を問い詰めるところから生まれた楽曲。

TOMOOの表現力豊かな歌声と、独自の比喩表現から紡がれるシリアスなテーマのリリックに対し、サウンド面では抜け感のあるグルーヴとピアノを基盤に、二胡、12弦ギター、多彩なパーカッションやコーラスワーク等個性的な音色が織り重なり、アジア的な響きを漂わせたカオティックさがありながらもポップでチルな要素が絶妙なバランスで共存する厚みのある音像を描き出し、TOMOOの新たな一面を提示する新曲となっている。サウンドプロデュースにはBREIMENの高木祥太を迎えている。

ニューアルバム『DEAR MYSTERIES』には、TVアニメ『アオのハコ』第2クールエンディング主題歌である「コントラスト」やフジテレビ系ドラマ『全領域異常解決室』エンディングテーマ「エンドレス」、最新曲の「LUCKY」などを含む、全12曲を収録。さらに、「Lullaby to my summer」や「高台」など、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった未音源化曲も収録されるという。

さらに、CD＋Blu-ray、CD＋DVD版に収録されるドキュメンタリー『Documentary from TOMOO Live at 日本武道館 2025 - Beyond the Sound - 』のティザー映像を公開。武道館公演までの約5ヶ月間の準備期間を収めた長編ドキュメンタリーに加え、「TOMOO Live at 日本武道館」の模様も完全収録。そして、アルバムを期間内に予約すると、アルバム収録曲に関するTOMOOの制作ノートなどをまとめた『DEAR MYSTERIES』 オリジナルZINEがプレゼントされる。

11月からは自身最大規模ツアー＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞を開催することも決定している。

◾️2ndアルバム『DEAR MYSTERIES』

2025年11月12日（水）リリース

予約：https://TOMOO.lnk.to/1112_DEARMYSTERIES_CD ◆先行配信「餃子」

2025年10月22日（水）リリース

URL：https://TOMOO.lnk.to/GYOZA ◆形態 / 品番 / 価格：

CD+Blu-ray / PCCA-6441 / 6,490円（税込）

CD+DVD / PCCA-6442 / 6,490円（税込）

CD Only / PCCA-6443 / 3,520円（税込） ◆収録内容

▼[CD収録曲] ※順不同

Present (GLOBAL WORK TVCMソング)

あわいに (テレビ東京系ドラマ24「ソロ活女子のススメ4」オープニングテーマ)

エンドレス (フジテレビ系ドラマ「全領域異常解決室」エンディングテーマ)

コントラスト (アニメ「アオのハコ」第2クールエンディングテーマ)

LUCKY (アニメ「CITY THE ANIMATION」エンディング主題歌)

Lullaby to my summer

高台

ナイトウォーク

雨粒をつけたまま

Lip Noise

ハックルベリー・フレンド

餃子 ▼[Blu-ray/DVD収録内容]

[DISC 1]

TOMOO Live at 日本武道館 2025.05.23

01.Ginger

02.Friday

03.恋する10秒

04.夢はさめても

05.らしくもなくたっていいでしょう

06.地下鉄モグラロード

07.ナイトウォーク

08.17

09.コントラスト

10.あめ⽟

11.Your Friend

12.⾦⾊のかげ

13.⾬でも花⽕に⾏こうよ

14.ベーコンエピ

15.Grapefruit Moon

16.Cinderella

17.⾵に⽴つ

18.HONEY BOY

19.オセロ

20.エンドレス

21.Super Ball

22.LUCKY

23.POP’N ROLL MUSIC

24.Present [DISC 2]

Documentary from TOMOO Live at 日本武道館 2025 -Beyond the Sound- ◆早期予約特典

全国のCDショップ、WEBショップで『DEAR MYSTERIES』を早期にご予約いただいた方はもれなくアルバム収録曲のTOMOOの制作ノートなどをまとめた『DEAR MYSTERIES』 オリジナルZINEをプレゼント！ ▼早期予約対象期間

オンラインショップ：2025年9月12日（金）18:00〜2025年10月10日（金）23:59

実店舗：2025年9月12日（金）18:00〜2025年10月10日（金）閉店時間まで

対象店舗：全国のCDショップ、ECサイト

※CD1枚ご予約ごとに特典1冊をプレゼントいたします。

※対象：期間中CDをご予約いただいた方全員 ◆CDショップ特典

TOMOO New Album「DEAR MYSTERIES」を下記対象店舗でご予約購入いただくと、先着で店舗別オリジナル特典をプレゼントいたします。

・タワーレコード／オンライン：スマホサイズステッカー

・HMV・HMV&BOOKS：オリジナルクリアファイル

・楽天ブックス：オリジナルフォンタブ

・セブンネット：オリジナルランチトートバッグ

・Amazon.co.jp：メガジャケ日本武道館Live Ver.

・他全国CD ショップ：オリジナルポストカード

https://tomoo-dearmysteries.com/

◾️メジャー1stアルバム『TWO MOON』LP

2025年11月12日（水）リリース

予約：https://TOMOO.lnk.to/TWOMOON_LP ◆形態 / 品番 / 価格：

PCJA00196 / 2枚組・30cmLP / 5,830円（税込） ◆収録内容

[Side A]

1.Super Ball

2.オセロ

3.Ginger

4.酔ひもせす [Side B]

1.Grapefruit Moon

2.17

3.ベーコンエピ [Side C]

1.Cinderella

2.Mellow

3.夢はさめても [Side D]

1.HONEY BOY

2.窓

3.夜明けの君へ

◾️＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞

2025年11月21日（金）【栃木】栃木県総合文化センター メインホール

2025年11月30日（日）【神戸】神戶国際会館こくさいホール

2025年12月12日（金）【北海道】札幌市教育文化会館

2025年12月14日（日）【宮城】東京エレクトロンホール宮城

2025年12月26日（金）【愛知】愛知県芸術劇場大ホール

2026年1月10日（土）【広島】上野学園ホール

2026年1月24日（土）【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール

2026年1月31日（土）【石川】本多の森北電ホール

2026年2月10日（火）11日（水・祝）【大阪】フェスティバルホール

2026年2月27日（金）28日（土）【東京】東京国際フォーラム ホールA ▼チケット料金

全席指定：8,800円（税込） ▼公演に関する注意事項

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。小さいお子様にはイヤーマフのご利用を推奨いたします。 特設サイト：https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/