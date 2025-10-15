歌い手・しゅーずが、自身初となる“歌ってみた”カバーアルバム『Shoose Cover Collection』を本日10月15日にサブスク限定でリリースした。

本作には、YouTubeのしゅーず公式チャンネルで再生数100万回を超える人気曲「Booo！」をはじめ、これまで発売されたアルバムの特典CDやライブ会場限定CDとして収録されたレア音源など10曲を厳選収録。長年リクエストの多かった楽曲が、ついにサブスクで解禁された。

ジャケットイラストは、イラストレーター・ハナが担当。また、本作は11月5日に発売される完全生産限定『Shooseprint』同様、しゅーずのデビュー10周年記念企画の一環として制作されたものである。10周年イヤーを象徴する、ファン必聴の注目作となるだろう。

『Shoose Cover Collection』

2025年10月15日サブスク限定リリース

https://lnk.to/shoose_cover1 ・TRACKLIST

プロポーズ（Lyrics&Music:内緒のピアス)

Booo!（Lyrics&Music:TOKOTOKO（西沢さんP）)

狂喜乱舞（Lyrics&Music:梅とら)

KILLER B（Lyrics&Music:梅とら)

コールボーイ（Lyrics&Music:syudou)

ファンサ（Lyrics&Music:HoneyWorks)

小夜子（Lyrics&Music:みきとＰ)

蜜月アン・ドゥ・トロワ（Lyrics&Music:DATEKEN)

キャットアイメイク（Lyrics&Music:奏音69)

夏の半券（Lyrics&Music:みきとＰ)

しゅーず デビュー10周年記念BOX『Shooseprint』 [完全生産限定]

2025年11月5日発売

予約：https://shoose.extsm.com/10th/ 完全生産限定BOX-A (CD＋Blu-ray) SCCA.00175 23,100円（税込）

完全生産限定BOX-B (CD＋2DVD) SCCA.00176 23,100円（税込） 豪華BOX・7大特典

．劵好肇蝓CDアルバム

デジタルリマスター盤（18曲収録）

Blu-ray or DVD

ライブ映像＆特典映像修正「お茶屋の息子に憧れて」（総収録時間約245分）

撮り下ろし写真集

10周年記念インタビューも掲載（全80ページ）

ぅ▲リルスタンド

撮り下ろし＆10周年デザイン

イ祝いトークCD

しゅーずの10周年を紐解く！10名からのお祝いメッセージにリアクションするCD（約66分収録）

*お祝いメッセージをいただいた皆様（敬称略・五十音順）

あいす/＋α／あるふぁきゅん。/un:c/ATY（明香里 / 夕香里）/EVO＋/奏音69/

Kung-fu-jumper/センラ/とみたけ＆ノックソ（MeseMoa.）/みきとP

豪華BOX仕様

しゅーずの10年を象徴する、永久保存版の一箱です。

特典お渡し会イベント参加権（おうちで楽しむ特典（不参加の方）のみ受付中）