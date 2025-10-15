奇妙礼太郎、50歳を迎える2026年に初の日本武道館単独ライブ開催決定
奇妙礼太郎が、2026年7月3日に自身初、史上最大規模となる日本武道館での単独公演開催を発表した。
50歳を迎える奇妙の節目の年となる2026年に開催する日本武道館での単独公演のタイトルは“1976”。
チケットは、本日よりオフィシャル抽選先行販売、ファンクラブ抽選先行が開始する。今回、通常チケットの他、お土産付きチケットも販売されるとのこと。内容はアリーナ前方・中央ブロック指定席の確約に加え、武道館限定レコード、オリジナルタオル、ピクチャーチケットをオリジナルショッパーに入れた購入者限定の特別な内容になっているというので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”＞
スケジュール：2026年7月3日（金）open 17:30／start 18:30
TICKET：通常8,800yen／お土産付き指定席15,000yen
特典：アリーナ前方・中央指定席 | 武道館限定7inchレコード・オリジナルタオル・ピクチャーチケット・オリジナルショッパー付き
オフィシャル抽選先行 チケットぴあ 10月15日（水）より受付開始
https://w.pia.jp/t/kimyoreitaro-budokan/
FC抽選先行 10月15日（水）より受付開始
https://reitarostrange.fanpla.jp/
