きょうの山形県内は、さわやかな秋晴れとなりました。西川町の月山には見頃を迎えている紅葉を見ようと多くの人が訪れました。

【写真を見る】美しい紅葉 青空の下に広がる色鮮やかグラデーション 月山の紅葉を大パノラマで（ 山形・西川町）

青空の下に広がる赤や黄色や緑のグラデーション。木々が色鮮やかに染まっています。県のほぼ中央に位置する月山では今、紅葉が見ごろを迎えています。

今年は夏の暑さや少雨の影響で木々の色づき初めは例年より１週間ほど遅れたということですが、その後、秋にかけて１日の気温の寒暖差が大きくなったことで、鮮やかな色に染まったということです。

■紅葉を大パノラマで

山崎雅巳 記者「この美しい紅葉を大パノラマで楽しめるのがこちらのペアリフト！ということで早速乗ってみたいと思います」「行ってきまーす」

「あー見えてきました！美しい紅葉です」

今月１９日まで営業している月山ペアリフトからは、移りゆく景色とともに見ごろの紅葉を楽しむことができます。

山崎雅巳 記者「月山ペアリフトの上駅にきました。きょうはお天気にも恵まれて多くの登山客で賑っています」

きょう昼頃の気温はおよそ１４度。訪れた人たちは、清々しい空気を感じながら月山からの景色を思い思いに楽しんでいました。

■訪れた人は

訪れた人「素敵なところですね。最高ですねきょう。お天気も良くて」

訪れた人「ここの良さは絨毯のような眺め。紅葉が素晴らしいでしょう。登らなきゃ見られないですよね。素晴らしいです」

訪れた人「最高です」

月山観光開発 茺拓人 さん「いま一番見頃なタイミングなので、防寒対策をして転倒事故にも気をつけて安全に最高の月山紅葉を楽しんでほしい」

月山の紅葉は、今週末までが見頃になりそうだということです。