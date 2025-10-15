連日、出没が相次ぐクマ。

【写真を見る】クマ1頭を駆除…発砲の瞬間 市長が緊急銃猟を検討 麻酔銃も十分な効果なく（山形・天童市）

きょうは天童市や山形市などで目撃が相次ぎました。天童市では１頭が駆除されています。

川沿いに集まる猟友会のメンバー。近くの藪からクマが走り出しました。

天童市によりますと、きょう午前５時４０分ごろ、天童市山元の住宅の敷地内で子グマ１頭が目撃されました。

このクマはその後、西に移動し、午前８時４０分ごろ、天童温泉街のホテルの駐車場で目撃されたほか、その後、午前９時１５分ごろには、泉町公民館でも目撃されました。

そして、午前１１時すぎ、クマは再び東に移動し、国道１３号のそばにある橋の近くで発見されました。

松浦亜実 記者「現場は交通量の多い国道沿いで住宅が密集する場所。現在、警察と猟友会が川の奥の方までクマを追い込んでいるということです」

正午すぎには天童市の新関市長が現場で市街地で猟銃によりクマを駆除する緊急銃猟を行うか検討しました。

天童市 新関茂 市長「とりあえず麻酔の方で（対応）子グマですので。緊急銃猟の場合はさまざまな要件がありますので、それを満たしていないというのが今の担当の判断」

■麻酔銃を撃つも...

松浦亜実 記者「たった今、現場に獣医師が到着しました。これから麻酔銃を撃つのでしょうか。準備が進められています」

その後、獣医師がクマに麻酔を１発放ちましたが十分な効果が得られず、最初の目撃からおよそ９時間後、猟友会がクマを駆除しました。

現場は市街地ではないと判断し、近隣への被害を防ぐための「有害鳥獣捕獲」として駆除を行ったということです。





松浦亜実 記者「こちらがクマが居座っていたと思われる現場です。高さは２メートルほどでしょうか。クマはあちらに居座っていたものと思われます。辺り一面草が生い茂っています」

猟友会「もう麻酔は打てないということで、やぶの中で（クマの様子が）わからないので。急きょ有害駆除で」

■山形市でもクマ目撃

また、山形市ではきょう午前０時ごろ、山形市春日町（かすがちょう）で「クマのような黒いものを目撃した」と警察に通報がありました。

きょう午前６時３０分ごろには山形市和合町の農地でクマ２頭が目撃されたほか、午前７時４５分頃には山形市馬見ケ崎四丁目でもクマ１頭の目撃情報がありました。

このほか、尾花沢市や米沢市でもクマが目撃されています。