　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 238(　　 142)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 273(　　 273)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1051(　　1051)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　95(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 450(　　 444)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 215(　　 215)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　30(　　　30)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4638(　　2260)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　18)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 130(　　 120)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4598(　　2286)
　　　　　 　 　12月限　　　 99709(　 45353)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　45(　　　27)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 967(　　 519)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 148(　　 134)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3989(　　1565)
　　　　　 　 　12月限　　　 54014(　 24390)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　24(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 212(　　 212)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 370(　　 370)
　　　　　 　 　12月限　　　　5307(　　5307)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 981(　　 981)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 428(　　 428)
　　　　　 　 　12月限　　　 32381(　 32381)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース