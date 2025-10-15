主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 238( 142)
TOPIX先物 12月限 273( 273)
日経225ミニ 12月限 1051( 1051)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 95( 0)
日経225ミニ 12月限 450( 444)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 215( 215)
TOPIX先物 12月限 30( 30)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4638( 2260)
3月限 22( 18)
TOPIX先物 12月限 130( 120)
日経225ミニ 11月限 4598( 2286)
12月限 99709( 45353)
1月限 45( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 519)
3月限 148( 134)
日経225ミニ 11月限 3989( 1565)
12月限 54014( 24390)
1月限 24( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 212( 212)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 370( 370)
12月限 5307( 5307)
1月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 981( 981)
3月限 25( 25)
日経225ミニ 11月限 428( 428)
12月限 32381( 32381)
1月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 238( 142)
TOPIX先物 12月限 273( 273)
日経225ミニ 12月限 1051( 1051)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 95( 0)
日経225ミニ 12月限 450( 444)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 215( 215)
TOPIX先物 12月限 30( 30)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4638( 2260)
3月限 22( 18)
TOPIX先物 12月限 130( 120)
日経225ミニ 11月限 4598( 2286)
12月限 99709( 45353)
1月限 45( 27)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 519)
3月限 148( 134)
日経225ミニ 11月限 3989( 1565)
12月限 54014( 24390)
1月限 24( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 212( 212)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 370( 370)
12月限 5307( 5307)
1月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 981( 981)
3月限 25( 25)
日経225ミニ 11月限 428( 428)
12月限 32381( 32381)
1月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース