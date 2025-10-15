　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7961(　　2463)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2252(　　 923)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1000(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3381(　　3353)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1008(　　 474)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 674(　　 658)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 137(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 879(　　 435)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1343(　　 524)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 533(　　 515)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 688(　　 444)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 728(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 700(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　　2656(　　2654)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6559(　　3779)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　85(　　　57)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1020(　　 680)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3883(　　1677)
　　　　　 　 　12月限　　　 90365(　 45051)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 130(　　 106)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 763(　　 437)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　59(　　　39)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3421(　　1399)
　　　　　 　 　12月限　　　 40685(　 19089)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　34(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 291(　　 291)
　　　　　 　 　12月限　　　　4600(　　4600)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 985(　　 985)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 461(　　 461)
　　　　　 　 　12月限　　　 32495(　 32495)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

