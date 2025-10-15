主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7961( 2463)
3月限 100( 0)
TOPIX先物 12月限 2252( 923)
3月限 1000( 0)
日経225ミニ 12月限 3381( 3353)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1008( 474)
TOPIX先物 12月限 674( 658)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 137( 0)
TOPIX先物 12月限 879( 435)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1343( 524)
TOPIX先物 12月限 533( 515)
日経225ミニ 12月限 2( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 688( 444)
TOPIX先物 12月限 728( 0)
3月限 700( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 45( 45)
12月限 2656( 2654)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6559( 3779)
3月限 85( 57)
TOPIX先物 12月限 1020( 680)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 11月限 3883( 1677)
12月限 90365( 45051)
1月限 130( 106)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 763( 437)
3月限 59( 39)
日経225ミニ 11月限 3421( 1399)
12月限 40685( 19089)
1月限 34( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 13)
日経225ミニ 11月限 291( 291)
12月限 4600( 4600)
1月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 985( 985)
3月限 36( 36)
日経225ミニ 11月限 461( 461)
12月限 32495( 32495)
1月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
