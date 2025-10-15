　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12709(　 12576)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 107(　　 107)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13871(　 13871)
日経225ミニ　 　11月限　　　 10427(　 10427)
　　　　　 　 　12月限　　　211386(　211386)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　46(　　　46)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5707(　　5707)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 135(　　 135)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10166(　 10166)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3388(　　3388)
　　　　　 　 　12月限　　　103981(　103981)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　62(　　　62)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 221(　　 138)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 651(　　 651)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 951(　　 951)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1117(　　 989)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3478(　　3320)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3291(　　3247)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1206(　　1202)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2074(　　2074)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　12月限　　　　9149(　　9149)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1075(　　 856)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 568(　　 562)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1387(　　1387)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1692(　　1692)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3258(　　3258)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　12月限　　　 21677(　 21677)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 238(　　 238)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 329(　　 321)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　12(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 340(　　 340)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　48(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 202(　　 202)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 193(　　 193)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

