外国証券 先物取引高情報まとめ（10月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12709( 12576)
3月限 107( 107)
TOPIX先物 12月限 13871( 13871)
日経225ミニ 11月限 10427( 10427)
12月限 211386( 211386)
1月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5707( 5707)
3月限 135( 135)
TOPIX先物 12月限 10166( 10166)
日経225ミニ 11月限 3388( 3388)
12月限 103981( 103981)
1月限 62( 62)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 221( 138)
TOPIX先物 12月限 651( 651)
日経225ミニ 12月限 951( 951)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1117( 989)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 3478( 3320)
日経225ミニ 12月限 3291( 3247)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1206( 1202)
3月限 26( 26)
TOPIX先物 12月限 2074( 2074)
日経225ミニ 11月限 169( 169)
12月限 9149( 9149)
1月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1075( 856)
TOPIX先物 12月限 568( 562)
日経225ミニ 12月限 1387( 1387)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1692( 1692)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 3258( 3258)
日経225ミニ 11月限 110( 110)
12月限 21677( 21677)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 238( 238)
TOPIX先物 12月限 329( 321)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
TOPIX先物 12月限 340( 340)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 48( 0)
TOPIX先物 12月限 202( 202)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 193( 193)
1月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
