　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 23989(　 20298)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 226(　　 126)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 24347(　 23523)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　 20898(　 20898)
　　　　　 　 　12月限　　　251806(　251806)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 177(　　 177)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13680(　 13653)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 235(　　 235)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21514(　 21514)
日経225ミニ　 　11月限　　　 12935(　 12935)
　　　　　 　 　12月限　　　169799(　169799)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 136(　　 136)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1205(　　 516)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1446(　　 425)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5704(　　5704)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2556(　　 925)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10064(　　2795)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　12月限　　　　4583(　　4571)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3950(　　2813)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5893(　　3298)
日経225ミニ　 　12月限　　　 11045(　 11045)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2292(　　1831)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5562(　　4462)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8918(　　8904)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3915(　　3432)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7245(　　6338)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　12月限　　　 38035(　 38035)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 720(　　 402)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 718(　　 584)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 391(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3564(　　 819)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 786(　　 776)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1253(　　1253)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　12月限　　　　1937(　　1937)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

