外国証券 先物取引高情報まとめ（10月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 23989( 20298)
3月限 226( 126)
TOPIX先物 12月限 24347( 23523)
3月限 300( 0)
日経225ミニ 11月限 20898( 20898)
12月限 251806( 251806)
1月限 177( 177)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13680( 13653)
3月限 235( 235)
TOPIX先物 12月限 21514( 21514)
日経225ミニ 11月限 12935( 12935)
12月限 169799( 169799)
1月限 136( 136)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1205( 516)
TOPIX先物 12月限 1446( 425)
日経225ミニ 12月限 5704( 5704)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2556( 925)
TOPIX先物 12月限 10064( 2795)
日経225ミニ 11月限 14( 14)
12月限 4583( 4571)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3950( 2813)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 5893( 3298)
日経225ミニ 12月限 11045( 11045)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2292( 1831)
TOPIX先物 12月限 5562( 4462)
日経225ミニ 12月限 8918( 8904)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3915( 3432)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 7245( 6338)
日経225ミニ 11月限 107( 107)
12月限 38035( 38035)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 720( 402)
TOPIX先物 12月限 718( 584)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 391( 0)
TOPIX先物 12月限 3564( 819)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 786( 776)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 1253( 1253)
日経225ミニ 11月限 67( 67)
12月限 1937( 1937)
1月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
