●あす16日(木)は前線通過に伴い 昼頃～夕方中心に一時強雨・雷に注意

●金曜は晴天戻るが 土曜は再び雨

●土曜の雨のあとから冷たい空気流入 一気に秋が深まる

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう15日(水)は西日本付近では前線の活動が弱まって、目立った雲は少なくなり、県内でも日ざしが届いた時間が多くなりました。一方、大陸方面で、また大きく雲がまとまってきています。





あす16日(木)は、この雲の中で発生する低気圧や前線が、日本付近を通過していきます。





あす16日(木)の県内は、夜が明ける頃から一部にわか雨の可能性がありますが、前線に伴う大きくまとまった活発な雨雲は、昼頃から次第に流れ込み始める見込みです。





午後は発雷確率も高めで、一時、雷を伴う強い雨となる所が多くなります。今週火曜日の午後に雷や強い雨に見舞われた時と同じような天気のイメージで、ピークの時は雨傘を差しても身体が濡れてしまうような降り方になる心配もあります。

夜には雨はおおむね落ち着いてくる、とみていますが、昼頃から夕方頃の雨や雷の状況には十分ご注意下さい。





日替わりの天気変化は、その先ももう少し続き、あさって17日(金)は晴れ間十分となりますが、今週末、土曜日は再び前線の通過で天気が大きく崩れる見込み。この土曜日の雨のあと、前線の後ろ側に控える秋の空気がどっと流れ込み、気温急降下…一気に空気の冷たさが増してきます。





あす16日(木)は午前中から度々気まぐれな雨が降りやすく、昼頃から夕方前のタイミングでは、前線通過に伴い一時強い雨、激しい雨や雷などへの注意が必要です。日が暮れる頃には雨は落ち着いてくる見込みです。ぐずつく天気ですが最高気温は25～27度くらいで、空気は少々ジメジメ感じられそうです。





金曜日は晴天となり、まだ昼間は日ざしとともに少々汗ばむ暑さにもなるでしょう。土曜日は再び前線の通過で、一時強い雨の心配があります。この雨を境に大陸から秋の空気が一気に流れ込んで気温は急降下。本来の秋本番らしい涼しい空気に包まれ、来週は上着が活躍する機会も多くなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

