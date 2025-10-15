「日経225オプション」11月限プット手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万6750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 6( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
