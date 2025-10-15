「日経225オプション」11月限プット手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯4万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 9( 9)
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
ビーオブエー証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 47( 11)
松井証券 11( 11)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 9( 9)
SBI証券 2( 0)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 7( 7)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 143( 143)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
みずほ証券 1( 1)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース