　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　78(　　78)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　47(　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　27(　　27)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
ビーオブエー証券　　　　　　　　35(　　35)


◯4万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　78(　　78)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　68(　　42)
ビーオブエー証券　　　　　　　　35(　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース