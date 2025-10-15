「日経225オプション」11月限コール手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
JPモルガン証券 50( 50)
SBI証券 23( 15)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 47( 27)
楽天証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万7875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ビーオブエー証券 35( 35)
◯4万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
SBI証券 68( 42)
ビーオブエー証券 35( 35)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
Jトラストグローバル 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
