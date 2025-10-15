　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 269(　 169)
ソシエテジェネラル証券　　　　　59(　　59)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　33)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
シティグループ証券　　　　　　　18(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 113(　 113)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　51(　　51)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)


◯4万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 295(　 195)
ソシエテジェネラル証券　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　45(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
シティグループ証券　　　　　　　21(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
ゴールドマン証券　　　　　　　 106(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 400(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万7875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 106(　 106)