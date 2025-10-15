「日経225オプション」11月限コール手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 269( 169)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
SBI証券 37( 33)
JPモルガン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 19( 19)
シティグループ証券 18( 18)
楽天証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 113( 113)
BNPパリバ証券 51( 51)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 295( 195)
ソシエテジェネラル証券 58( 58)
SBI証券 45( 33)
楽天証券 32( 32)
シティグループ証券 21( 21)
BNPパリバ証券 18( 18)
松井証券 12( 12)
ゴールドマン証券 106( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
みずほ証券 1( 1)
UBS証券 400( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 106)
