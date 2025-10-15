11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが15日に更新され、オリジナル番組「実のない話トーナメント」の概要が発表された。

同Xは「全く面白くない会話をし続けた者が優勝となる、新たな話芸の祭典「実のない話トーナメント」が開幕します！」と告知。「ルールは至ってシンプル。5分間１対１で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となります。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰！？」とした。

14日にも同Xでオリジナル番組「7：3トーク」の概要が発表されており、連日の投稿に「タイトルがおもしろそうです」「最高です」などの期待の声が寄せられていた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。