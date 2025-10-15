巨人ＯＢで野球評論家の堀内恒夫氏（７７）が１５日、自身のブログを更新。今季限りで現役を引退した長野久義外野手（４０）についての思いをつづった。

１６年間の現役生活に幕を下ろすことを決めた長野は１４日に会見を行い、５０人以上もの仲間たちが駆けつけて送り出された。堀内氏は「シーズンを終えてからの発表だった。どのタイミングで決断したかはわからんが 長野の貢献度からしたらシーズン途中で気持ちを伝えていれば 最後打席に立つことができたに違いない。でもそれをしなかった。長野らしいと思ったよ」と記した。

今季、二軍生活が長く続いた長野は、ＣＳファーストステージ第２戦が行われた今月１２日に一軍登録された。しかし、出場機会はなく、結果的に現役最終打席は７月２１日の阪神戦（東京ドーム）、代打で出場してネルソンから放った左前打となった。

堀内氏は会見前に長野本人から電話で連絡があったといい「少し話をした。まだ４０歳人生はこれからだ。何をしてくれるのか今から楽しみだねぇ。たくさんの選手らに囲まれて最後は笑顔で。最後まで長野らしく。巨人軍のためにありがとう。そしてお疲れさまでした」とねぎらっていた。