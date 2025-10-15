ドジャースは山本由伸投手が9回1失点で、メジャー2年目で初の完投勝利を記録。ロバーツ監督は「完璧だった」とうなりました。

山本投手は、ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発。初回、1番打者に初球を先頭打者ホームランを浴びるも、9回111球を投げ、被安打3、奪三振7、与四球1、1失点と圧巻のピッチングを披露。メジャーでは自身初の完投を記録しました。

ロバーツ監督は、8回を終えていたところで97球を投げていた山本投手に9回のマウンドへ。この判断には「難しくなかった」と話し、「打者ごとの判断でした。(左腕の)ベシア投手が控えていましたし、山本の投球内容から、9回を彼に任せることに全く不安はありませんでした」と9回続投の理由を明かしました。

山本投手は、今季7月8日に同じ敵地でのブリュワーズ戦に先発し、1回持たず5失点でノックアウト。その悪夢を払拭するマウンドになったことに、「山本はシーズン全体としては素晴らしいものだった。ポストシーズンとなれば集中力はさらに高まる。試合の初球でホームランを打たれたが、その後マウンドに戻り完投した。今日は終始、完璧に支配していたね。レギュラーシーズンでは、良い試合もあれば悪い試合もあるものだ。しかし、繰り返しになるが、チーム全体が今季最高の野球をしている。集中力と緊張感は最高潮に達しており、まさに絶好のタイミングでピークを迎えている」と充実ぶりを語りました。