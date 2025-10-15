中丸雄一、SUPER EIGHT村上信五の結婚を生祝福「ネットニュースで知りました」“結婚の先輩”としてアドバイス聞かれる場面も
【モデルプレス＝2025/10/15】元KAT-TUNの中丸雄一が10月15日、TOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に生出演。10月14日に結婚を発表したSUPER EIGHTの村上信五を祝福する場面があった。
【写真】嵐・SUPER EIGHTら10代の姿
番組で、村上の結婚についてのニュースが紹介されると、中丸は「めちゃめちゃめでたいですね。嬉しいですよね」と笑顔で祝福。事前に報告はなかったそうで「ネットニュースで知りました」と語った。
また、村上との交流について問われると、「お会いした時は話す。10年くらい前は結構一緒にいた記憶があるんですけど、最近は年に1〜2回くらいしかお会いできていない」と話し、過去には「舞台とかで1ヶ月ずっと一緒に過ごすみたいな機会があったりしました」と懐かしんでいた。
さらに、番組ではSUPER EIGHTメンバーの名前を使った結婚発表文についても紹介された。すると、共に出演している垣花正アナから「この発表文に中丸くんの名前も入っているなって。気づいてないですか？『30年を迎える中で』の中！『丸く収まる』の丸も！中丸でしょ！気づかないと寂しがりますよ」と言われた中丸は、「微妙にその可能性は…（笑）」と笑顔を見せ「メンバーの頭文字入っているのはぐっと来ますよね」と感心していた。
また、スタジオから「結婚としては先輩になるわけですけど、村上さんにメッセージは？」と同じ事務所の先輩としてアドバイスを求められる場面も。中丸は、困った様子を見せつつも「次にお会いした時にちゃんとお伝えしたいですけど…こういう無難なやつじゃ駄目ですか？（笑）」とコメントし、スタジオの笑いを誘っていた。
村上は10月14日、自身が所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通して結婚を発表。SUPER EIGHTメンバーでは大倉忠義が2025年2月に結婚を発表しており、村上はグループで2人目の既婚者となった。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】
