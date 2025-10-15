『蒸気船ウィリー』をホラー映画化した『SCREAM BOAT スクリームボート』公開決定＆特報解禁
全米No.1ヒットを記録した『テリファー 聖夜の悪夢』のプロデューサーによる新作で、ディズニーの短編映画『蒸気船ウィリー』をホラー映画化した『SCREAM BOAT スクリームボート』が、11月14日より劇場公開されることが決定。本ビジュアルと特報が解禁された。
【動画】最恐ネズミ日本襲来『SCREAM BOAT スクリームボート』特報
本作は、「テリファー」シリーズのプロデューサーと、主演デイヴィッド・ハワード・ソーントンが再びタッグを組み、2024年にパブリックドメイン化した名作『蒸気船ウィリー』を“狂”解釈で甦らせたホラー映画。
深夜のニューヨーク、スタテン島フェリーに乗り合わせた乗客たち。しかしその船内には異様な存在が潜んでいた。無邪気だった姿はやがて狂気へと変貌し、閉ざされた船上で惨劇が始まる。逃げ場を失った人々は、恐怖と血に染まる悪夢の航海へと巻き込まれていく…。
監督を務めるのは、数々の短編映画やテレビシリーズを手がけ、児童文学『いじわるグリンチのクリスマス』をパロディ化した映画『The Mean One（原題）』（2022）で注目を集めたスティーブン・ラモート。
蘇った狂気のネズミ“ウィリー”を演じるのは、「テリファー」シリーズで邪悪な殺人ピエロ＜アート・ザ・クラウン＞を怪演したデイヴィッド・ハワード・ソーントンだ。
ラモート監督とソーントンは『The Mean One（原題）』に続き、本作でも再びタッグを組む。
映画『SCREAM BOAT スクリームボート』は、11月14日公開。
