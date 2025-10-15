パリス・ヒルトン、毎週9時間お肌のケアに費やしている「アスリートのよう」
ソーシャライトで実業家、DJとしても活躍するパリス・ヒルトンが、美肌の理由を告白。週3回3時間づつ、合計9時間、アスリート並みの意気込みで肌ケアをしていることを明かした。
【写真】子どもたちがキュート！ パリス・ヒルトンが投稿した家族旅行の写真
PageSixによると、現地時間10月14日に配信されたポッドキャスト『Aspire with Emma Grede（原題）』で、パリスが美容ルーティンについてコメント。「オリンピックに出場するアスリートみたいに肌をケアしています」と話し、「私のフェイシャリスト、ヘザー・ニコールが週3回、我が家の“SL Spa”に来てくれます。EMS電流のニューロトリスに加え、彼女が立ち上げたSkin Sculptのデバイスや、ハイドラフェイシャル、レッドライトセラピー（赤色光療法）、酸素トリートメントも受けています」と明かした。
「週3回のフェイシャルケアは、毎回だいたい3時間です」と語るパリスだが、手広くビジネスを展開しているうえ、夫カーター・ロイムとの間に息子のフェニックスと娘のロンドンがいるママでもある。パリスによると、これ程の時間を肌ケアに費やせるのは、マルチタスクのなせる業だそう。
「フェイシャルやボディトリートメントを受けながら、仕事もしています。ニューロトリスマシンがあるので、電話会議や商品の承認、また音楽を作りながら、ワークアウトをするような感じです。美とビジネスの両立です」と語った。
【写真】子どもたちがキュート！ パリス・ヒルトンが投稿した家族旅行の写真
PageSixによると、現地時間10月14日に配信されたポッドキャスト『Aspire with Emma Grede（原題）』で、パリスが美容ルーティンについてコメント。「オリンピックに出場するアスリートみたいに肌をケアしています」と話し、「私のフェイシャリスト、ヘザー・ニコールが週3回、我が家の“SL Spa”に来てくれます。EMS電流のニューロトリスに加え、彼女が立ち上げたSkin Sculptのデバイスや、ハイドラフェイシャル、レッドライトセラピー（赤色光療法）、酸素トリートメントも受けています」と明かした。
「フェイシャルやボディトリートメントを受けながら、仕事もしています。ニューロトリスマシンがあるので、電話会議や商品の承認、また音楽を作りながら、ワークアウトをするような感じです。美とビジネスの両立です」と語った。