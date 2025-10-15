短めでも上品 & 女っぽい♡【40・50代】が参考にしたい「ショートボブ」って？

コンパクトなのに女性らしく、扱いやすさも魅力のショートボブ。軽さと丸みのバランスで、髪のボリュームを自然にUPできるのも人気の理由かも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと今っぽさを両立したおしゃれショートボブを厳選してご紹介します。

エアリーなくびれショートボブ

やわらかなベージュカラーが映える、大人のエアリーショート。サイドは後ろに流して抜け感を出し、顔周りは内に入れて自然な小顔効果を演出。トップをふんわりと被せることで、立体的なくびれシルエットが生まれます。ナチュラルな中に華やかさがあり、軽やかで上品な雰囲気に。短めでもフェミニンに仕上がる今っぽショートです。

美シルエットの丸みショートボブ

襟足がすっきりまとまる、やや前下がりのショートボブ。後ろはレイヤーで長さに差をつけながら、トップを重ねて自然な丸みを出しています。毛先は毛束感を意識してほんのり動かし、ストレートニュアンスでシンプルに。ベージュカラーのやわらかなトーンが光を受けて、ふんわりとした陰影を生み出します。横から見てもきれいなフォルムに仕上がりました。

柔らかベージュの前下がりショートボブ

透明感のあるベージュで仕上げた前下がりのショートボブ。襟足も顔周りも毛先を内にワンカールさせることで、まとまりの良さと優しい印象を両立。トップはレイヤーで軽さを出し、サイドを後ろに流すことで自然な動きが加わります。コンパクトでも女性らしく、洗練されたムードをまとえるスタイルです。

艶が引き立つピンクグレージュボブ

やわらかく艶感のあるピンクグレージュが印象的なショートボブ。襟足と顔周りのベースラインを同じ長さでそろえ、きちんと感のあるボブシルエットに。ベースより短くカットしたトップも、サイドから後頭部まで同じレングスに整えることで、全体にまとまりが生まれます。シンプルな中に女性らしい品が漂う、大人世代にぴったりのデザインです。

writer：内山友里