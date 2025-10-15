作品制作に取り組む孫雲浩さん。（淄博＝新華社配信）

【新華社済南10月15日】中国山東省淄博（しはく）市博山区は「中国の瑠璃（るり、ガラスの古称）の里」として知られ、その文化は春秋戦国時代までさかのぼる。博山瑠璃の制作は、1400度を超える窯から溶けた瑠璃原料を取り出し、宙で吹く、型で成形するなどの技法で素早く造形しなければならず、職人に高度な技が求められる。

孫雲浩（そん・うんこう）さんは5世代にわたり瑠璃工芸を手がける家系に生まれた。1996年、正式に家業のバトンを受け継ぎ、「鶏油黄」「松石緑」など高貴な色材の使用を研究に打ち込んだ。

孫雲浩さんの作品。（淄博＝新華社配信）

時代の変化と共に、伝統的な瑠璃の表現と現代の美的感覚に隔たりが生じる中、孫さんは大胆な革新に乗り出した。新しい色材の配合を試み、従来の炭焼き窯に代えて数値で制御するスマート電気窯を導入。清華大学美術学院や上海美術学院などの芸術系の大学と提携し、デザインの着想を得て、創作の幅を広げた。西洋のガラス工芸と中国の伝統技術を結びつけ、華やかで色彩豊かな作品も生み出している。

孫さんは2025年3月、国家級無形文化遺産の代表的伝承者に認定された。孫さんらの努力により博山瑠璃は数千年にわたり輝きを放ち続け、製品は欧米をはじめ世界各地へ輸出されている。（記者/朱暁光）

作品制作に取り組む孫雲浩さん。（淄博＝新華社配信）

