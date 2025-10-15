市街地にクマが出没した場合市町村長が猟銃使用を判断できる新たな制度の「緊急銃猟」について15日、山形県内35の全市町村に対応方針や課題などを尋ねました。



9月20日、鶴岡市中心部の住宅の庭にクマが居座ったため、市長が発砲を許可し、全国で初めて「緊急銃猟」の判断を下しました。結果として現場に指示が伝わるまでの間に、クマが現場で動き出したため、警察の判断に基づいて猟友会によって銃が発砲されました。





皆川治鶴岡市長「クマが日常生活圏に入ってきたので緊急銃猟をもっと早く判断すべき事案だった」「緊急銃猟」制度は、9月から施行された改正鳥獣保護管理法に基づき始まったものです。市街地に出没したクマを駆除するため4つの条件を満たした場合に市町村長の判断によって発砲が可能になりました。発砲を許可する条件はクマやイノシシなどが人の日常生活圏に侵入していること、人命または身体への危害を防止するため緊急に対応が必要であること、銃猟以外では的確かつ迅速に捕獲することが困難であること、住民に弾丸が到達する恐れがないことの4つをすべて満たすことです。あくまで住民の安全を確保した上での判断を下すものです。県内では10月6日にも米沢市長が住宅地に出没したクマに対し「緊急銃猟」の判断を下しました。近藤洋介米沢市長「緊急銃猟を発令した。状況に応じて銃猟することになったがクマがわなに入ったので発砲するに至らなかった」環境省によりますと、15日までに緊急銃猟の判断で実際に駆除が行われたのは15日午前の宮城県仙台市のケースが全国初です。県内でこれまでに「緊急銃猟」が判断されたものの発砲には至らなかった鶴岡市と米沢市。双方の市長はいずれも現場の職員への判断の委任が必要との考えを示しました。皆川治 鶴岡市長「現場で的確に判断できる職員に権限を委任することが必要」YBCでは15日、県内35の全市町村に「緊急銃猟」の判断について尋ねました。このうち、現場に委任する考えが「ある」と回答したのは、山形や米沢、鶴岡など14市町村です。一方、現場委任の考えは「ない」としたのが、朝日町と戸沢村のみです。どちらも「首長の判断を第一に考えている」などと述べています。そのほか他の19市町村は「検討中」としています。「検討中」と回答したうち、尾花沢市では「市長も毎回現場に出向けるとは限らず、一方で現場の職員による判断にも難しいものがある」、中山町では「発砲による建物被害などのリスクがある」、金山町では「万が一人身被害が発生した場合に発砲した個人への刑事罰が発生しないか確信が持てない」などといった懸念の声が聞かれました。また、現場委任の考えが「ある」と回答した中でも、実際に判断を任されるのが鶴岡市では現場の職員、酒田市では担当課長、山形市では検討中などと分かれています。実際に判断を下した近藤洋介米沢市長は次のように述べています。近藤洋介米沢市長「部長なり課長なり担当部局の責任者に権限を委任することになるがかなり微妙な責任を負う判断になるのでまた同じように判断できるか非常に課題は多い」現場との連絡を密に取り合いながら、重い判断が求められる「緊急銃猟」。クマ出没が頻発し住民生活が脅かされる中、市町村の対応をめぐってさまざまな課題が浮かび上がっています。